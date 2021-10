Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211018-4: Autofahrer fährt gegen Baum und flüchtet - Zeugensuche

Wesseling (ots)

Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und rief die Polizei.

Am Sonntagmorgen (17. Oktober) hat eine Zeugin (58) in Wesseling-Berzdorf gegen 6.30 Uhr einen lauten Knall gehört und anschließend die Polizei informiert. Laut derzeitigem Sachstand war ein Unbekannter mit einem blauen VW aus Fahrtrichtung Wesseling kommend gegen einen Baum gefahren, der sich zwischen der Zufahrt zur Brühler Straße und der Zufahrt zu einem Tankstellengelände befindet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Zeugin beobachtet, wie ein blauer Golf zunächst im Kreisverkehr der Kurfürstenstraße und Brühler Straße rückwärts gefahren sei und dann über das Gelände der Tankstelle in Richtung der Straße "Entenfang" davon gefahren sei. Die Front des Autos sei stark beschädigt gewesen. Am Kreisverkehr soll ein Fußgänger gestanden haben, die den Unfall beobachtet haben soll.

Polizisten stellten an dem Baum liegende Fahrzeugteile sicher und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Ermittler der Polizei des Rhein-Erft-Kreises bitten den Fußgänger sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Autofahrer oder dem Unfallhergang machen können, Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu richten. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell