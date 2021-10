Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211018-2: Metalldiebe auf frischer Tat ertappt

Frechen (ots)

Eigentümer bemerkte Diebe auf seinem Grundstück

Am Samstagmorgen (16. Oktober) haben Polizisten zwei Männer (19/22) in ihrem Tatfahrzeug angetroffen, die zuvor von einem Zeugen an der Straße "Am Hang" in Frechen bei dem Diebstahl von Metallrohren erwischt worden waren.

Um 9.15 Uhr bemerkte der Geschädigte (48) auf seinem Grundstück zwei unbekannte Männer. Die beiden Verdächtigen verstauten Metallrohre im Kofferraum eines Autos, die der 48-Jährige vor seiner Garage zur Abgabe beim Schrotthändler lagerte. Der Bestohlene habe die beiden Männer angesprochen und verlangt den Diebstahl zu unterlassen. Außerdem habe er die Herausgabe der bereits eingeladenen Rohre gefordert. Die Diebe seien daraufhin in ihr Auto gestiegen und in Richtung Dürener Straße davon gefahren, ohne den Metallschrott vorher zu entladen.

Polizisten trafen die beiden Beschuldigten in einem Gewerbegebiet in Kerpen an. In ihrem Seat fanden die Beamten auch die Tatbeute auf. Die Beute brachten die beiden Männer in Begleitung der Polizei zurück. Außerdem führten Kriminalbeamte eine erkennungsdienstliche Behandlung bei einem der Beschuldigten durch. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 22 aufgenommen. (akl)

