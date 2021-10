Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211018-1: Porschefahrer fuhr an Kreuzung auf

Pulheim (ots)

Sechs Personen leicht verletzt

Am Samstagnachmittag (17. Oktober) sind bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung von Bundesstraße (B) 59 und Kreisstraße (K) 24 sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Ein Säugling (1 Monat) und ein Kleinkind (1) wurden vorsorglich gemeinsam mit ihren Eltern in eine Uniklinik gebracht.

Um 15.20 Uhr fuhren der Fahrer eines Porsche Cayennes (33) und der Fahrer (25) eines Ford Fiestas auf der B 59 in Richtung Köln-Bocklemünd. An der Kreuzung der B 59 und der K 24 sei dann nach Angaben der Unfallbeteiligten die Ampel auf gelb umgeschlagen, woraufhin der Fahrer des Fiestas eine starke Bremsung eingeleitet haben soll. Der hinter ihm fahrende Porschefahrer soll ebenfalls gebremst haben, aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen sein, so dass er dem Fiesta auffuhr. Bei dem Unfall sind sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch deren Begleiter leicht verletzt worden. Die 19-jährige Beifahrerin des Fiesta-Fahrers brachten Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus. Den 33-Jährigen, seine Ehefrau und seine beiden Töchter brachten Rettungskräfte vorsorglich in eine Uniklinik.

Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Um die auslaufenden Betriebsstoffe kümmerte sich die Feuerwehr. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

