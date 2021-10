Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211015-2: Zwei Radfahrer auf laubbedeckten Straßen ausgerutscht

Brühl, Frechen (ots)

Polizei sensibilisiert für besondere Gefahren der Herbstzeit

Bei Alleinunfällen sind am Donnerstag (14. Oktober) Fahrradfahrende (28, 55) in Brühl und Frechen gestürzt. Beide zogen sich dabei leichte Verletzungen zu, die ambulant in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass an beiden Unfallorten die Fahrbahn mit feuchtem Laub bedeckt und dadurch rutschig geworden war.

Gegen 21 Uhr war der 55-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Dürener Straße in Frechen unterwegs. Nach eigenen Angaben habe er in der Dunkelheit plötzlich einen Ast auf dem Radweg gesehen. Beim Versuch dem Hindernis auszuweichen sei er dann auf der laubbedeckten Fahrbahn ausgerutscht und gestürzt.

Die 28-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 23 Uhr in Brühl-Vochem auf der Kurfüstenstraße in Richtung Königstraße. Auch sie erklärte bei der Unfallaufnahme, dass sie auf der laubedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Rad verloren habe, weggerutscht und gestürzt sei.

Die Polizei Rhein-Erft rät:

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Ihr Fahrverhalten den derzeitigen Witterungsverhältnissen an.

- Rechnen Sie mit Hindernissen und laubbedeckten Straßenabschnitten, die insbesondere bei Feuchtigkeit sehr rutschig sein können.

- Machen Sie sich in der dunklen Jahreszeit sichtbar! Nur mit funktionierendem Licht können Sie Hindernisse und Gefahrenstellen auf der Fahrbahn frühzeitig erkennen. Eine intakte Lichtanlage sowie helle und reflektierende Kleidung macht Sie zudem auch für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell