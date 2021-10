Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211014-1: Unfälle mit leichtverletzten Radfahrenden

Pulheim (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises wirbt für gegenseitige Vor- und Rücksicht im Straßenverkehr.

Am Mittwoch (13. Oktober) sind in Pulheim bei zwei Verkehrsunfällen Radfahrende verletzt worden.

Gegen 11 Uhr war ein Senior (87) mit seinem Fahrrad auf der Kanalstraße in Richtung der Straße 'Auf dem Driesch' unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen beabsichtigte der 87-Jährige nach links abzubiegen. Dabei stieß er gegen ein verkehrsbedingt wartendes Auto und stürzte zu Boden. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Gegen 18 Uhr zogen sich zwei Fahrradfahrerinnen (25, 53) im Stadtteil Brauweiler leichte Verletzungen zu, als sie auf dem Fahrradweg der Bonnstraße Ecke Von-Werth-Straße gegeneinanderstießen. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Sachstand war die junge Frau mit ihrem Fahrrad auf der Von-Werth-Straße in Richtung Bonnstraße unterwegs gewesen. Laut eigenen Angaben habe sie an der Kreuzung rechts abbiegen wollen, als sie mit der entgegenkommenden Fahrradfahrerin (53) zusammenstieß. (sc)

