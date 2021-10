Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211013-4: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Bergheim (ots)

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Polizei des Rhein-Erft-Kreises Zeugen um Mithilfe.

Am Dienstag (12. Oktober) wurde die Fahrerin (25) eines E-Scooters bei einem Verkehrsunfall an einem Kreisverkehr der Gutenbergstraße und der Heinrich-Herz-Straße leicht verletzt. Die 25-Jährige habe den Fußgängerüberweg mit ihrem Roller gegen 9 Uhr überqueren wollen, als sie ein Unbekannter in einem blauen BMW anfuhr. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Der 20 bis 30-jährige Mann soll circa 170 Zentimeter groß sein und längere dunkle Haare haben. Zudem habe er zum Unfallzeitpunkt eine Brille sowie ein lässiges Outfit getragen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats den Autofahrer und Zeugen sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell