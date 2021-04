Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Feldbrand bei Laage

Liessow (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag unterstützten Beamte des Polizeihauptrevieres Güstrow ihre Bützower Kollegen bei einem Feldbrand in der Ortschaft Liessow bei Laage. Über den Polizeinotruf wurde gegen 02:30 Uhr eine ca. 400 m² große in Brand stehende Ackerfläche gemeldet. Noch bevor die Einsatzkräfte ihr Ziel erreichten, konnte das Feuer durch die Hinweisgeber eigenständig gelöscht werden. Die Beamten nahmen den Brandort in Augenschein und stießen dabei auf mehrere Spraydosen, welche als mögliche Tatmittel sichergestellt wurden. Es wurden Ermittlungen bzgl. des Verdachtes einer Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise und Beobachtungen nehmen das Polizeihauptrevier Güstrow und alle anderen Polizeidienststellen jederzeit entgegen.

F. Schulz

stellv. Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Güstrow

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell