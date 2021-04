Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand eines Wohnhauses mit Garage

Groß Wokern (ots)

Am 13.04.2021 gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Groß Wokern ein Brand eines Wohnhauses mit einer Garage. Bei dem Einsatz von 6 Feuerwehren, der Polizei und dem Rettungsdienst kamen keine Personen zu Schaden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Ein Übergreifen auf das direkt daneben befindliche Nachbarhaus konnte nicht verhindert werden. Auch dieses ist unbewohnbar. Zudem befanden sich in der Garage ein PKW, ein Motorrad und ein Leichtkraftrad, die ebenfalls vollständig zerstört wurden. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Ein Brandursachenermittler wurde eingesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeitweise wurde die Landesstraße 11 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell