Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Mofafahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (16. Oktober) gegen 17:30 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Mofa auf der Heerstraße in Türnich in Fahrtrichtung Horrem. In Höhe der Hausnummer 147 musste er an einem PKW vorbei fahren, welcher halb auf der Fahrbahn und halb in einer Parktasche angehalten hatte. Hierbei blieb er auf seinem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Horrem. Nach Angaben des Mofafahrers wurde er in diesem Moment von einem ihm entgegenkommenden kleinen Trecker mit Anhänger geschnitten. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Mofafahrer und dem Anhänger. Erst, als der Fahrer wenige Häuser weiter an seiner Anschrift ankam, bemerkte er eine Verletzung und verständigte die Kreisleitstelle. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt und blieb leicht verletzt. Der Fahrer des Treckers konnte an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wird der Fahrer des Treckers und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 /52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (dh)

