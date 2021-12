Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Renault von Firmengrundstück entwendet.

Lippe (ots)

Autodiebe stahlen zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen (26.-30. November 2021) einen weißen Renault Master vom Grundstück eines Fahrzeughändlers in der Grünstraße. An dem Wagen im Wert von etwa 25.000 Euro waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Lippe angebracht. Der weiße Kastenwagen verfügt beidseitig über die schwarze Aufschrift: "Service-Mobil Renault Wagner". Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeuges richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell