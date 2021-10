Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) VW-Transporter kommt zu weit nach rechts

Dietingen (ots)

Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit ist ein Fahrer eines VW-Transporters am Mittwochmorgen zwischen Rotenzimmern und Leidringen zu weit nach rechts in den Grünstreifen gekommen. Als er dies bemerkte, übersteuerte der 45-Jährige den Wagen und schleuderte nach links in einen Graben. Nur mit Hilfe eines Krans, konnte der Van mit Totalschaden geborgen werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den Mann. Den Gesamtschaden bilanziert die Polizei mit über 30.000 Euro.

