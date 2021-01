Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210127-3-pdnms Warnung vor Schock-Anrufen auch im Bereich Rendsburg-Eckernförde

Wattenbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Wie bereits am heutigen Morgen von der PD Kiel gewarnt und veröffentlicht wurde, kam es jetzt auch im Bereich des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu ersten Schockanrufen. Ein Angerufenen aus Wattenbek teilte der Polizei mit, dass er kurz zuvor einen Anruf erhalten habe, wo angeblich ein Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt sei und deshalb dringend Geld benötigen würde, um einer Inhaftierung zu entgehen. Der Angerufene reagierte in diesem Fall richtig und beendete das Gespräch und verständigte im Anschluss die Polizei. Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Sollten derartige Anrufe eingehen, seien Sie misstrauisch und versuchen selbst, Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern zu erreichen. Geben Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse und übergeben Sie erst recht kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Informieren Sie die Polizei über den Ruf 110 oder auch über jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell