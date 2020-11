Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Täter nach Einbruch in Supermarkt mit Seesack flüchtig

OdenthalOdenthal (ots)

Am Sonntagabend (15.11.) gegen 21:10 Uhr brach ein bislang Unbekannter in einen Supermarkt in der Straße In der Aue ein.

Die Haupteingangstür sowie eine Zwischentür des Supermarktes wurden offenbar gewaltsam aufgebrochen, wobei auch die Glasscheiben zerbrachen.

Zudem waren die Rollläden der Zigarettenausgabe an einer Kasse stark beschädigt und offenbar auch Zigarettenpackungen gestohlen worden. Eine Zeugin sah einen hell gekleideten Täter von schmaler Statur, der mit einem Seesack in Richtung Osenau flüchtete. Er hatte Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Täter wurde trotz intensiver Fahndung nicht angetroffen.

Noch in der Nacht begann die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen und einer Spurensicherung. Die Auswertung der Videoaufzeichnung dauert noch an.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

