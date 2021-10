Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Golf landet auf dem Dach

Deißlingen (ots)

Mit Totalschaden endete am Donnerstagmorgen eine zu schnelle Fahrt durch die Baustelle auf der B27 bei Deißlingen. Ein 29-Jähriger war morgens kurz vor 7 Uhr auf der Strecke von Rottweil Richtung Schwenningen unterwegs, als er der Linkskurve in der Umleitung im Baustellenbereich, auf der Tempo 30 gilt, nicht mehr folgen konnte. Nachdem der Golf mehrere Warnbaken niederwalzte und über einen Erdhügel fuhr, kippte er um und blieb auf dem Dach dann liegen. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht. Wie der Mann der Polizei gegenüber angab, war er zu einer Prüfung unterwegs und deswegen zu schnell in die Baustelle gefahren. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

