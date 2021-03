Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wellweg (al) In der Schiller-Oberschule hat am Freitag, 12.03.21, eine Blutspendeaktion stattgefunden. Zum Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr haben Mitarbeiter an einem Fahrzeug des DRK um einen Reifen herum aufgestellte Schrauben gefunden. Die Intention des noch unbekannten Täters ist hierbei, dass bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs die Schrauben den Reifen beschädigen. Da die Fahrzeugreifen sicherheitsrelevante Bestandteile eines Fahrzeugs sind und die Manipulation dieser verheerende Folgen im Straßenverkehr haben kann, stellt dies o.g. Straftatbestand dar. Zum Glück waren die DRK-Mitarbeiter so umsichtig, dass sie die Schrauben vor Nutzung des Fahrzeugs entdeckt haben und kein Schaden und Risiko entstanden ist. Wer Hinweise zum Sachverhalt oder einem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

