Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Dornhan-Bettenhausen (ots)

Bei einem Unfall in der Schwarzwaldstraße am Mittwochnachmittag sind zwei Autos so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden VW-Golf-Fahrer waren in der Schwarzwaldstraße hintereinander in Richtung Leinstetten unterwegs, als der 23-Jährige nach rechts in die Riesensteige abbiegen wollte. Der hinterherfahrende Markenkollege rechnete nicht mit der Situation und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Vordermanns. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell