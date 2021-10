Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer stürzt und verletzt sich (21.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einem Sturz verletzt hat sich ein Radfahrer am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf einem Radweg an der Landesstraße 173. Ein 62-jähriger Radfahrer fuhr auf einem Radweg entlang der L 713 in Richtung Schwenningen. Kurz nach der Ortseinfahrt wich er einer Katze aus und kam dabei zu Fall, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

