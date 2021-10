Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Wohnungsbrand fordert rund 75.000 Euro Schaden (20.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Zimmerbrand ist es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Gerberstraße gekommen. In einer Dachwohnung kam es zu einer starken Rauchentwicklung, was die Wohnungsinhaberin selbst bemerkte, als sie nach Hause kam. Sie verständigte sofort die Feuerwehr und alarmierte andere Hausbewohner, die das Gebäude unverletzt verlassen konnten. Die Feuerwehr konnte schnell einen kleineren Brand im Bereich eines Sitzmöbels löschen. Die starke Rauchentwicklung zog jedoch die gesamte Wohnung schwer in Mitleidenschaft und machte sie unbewohnbar. Zwei Katzen der Bewohnerin konnten aus der verrauchten Wohnung nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell