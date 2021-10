Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin prallt gegen umgestürzten Baum

Sachschaden (21.10.2021)

Triberg (ots)

Zu einem Unfall ist es am frühen Donnerstag gegen 5 Uhr auf der Kreisstraße 5728 (Geutschenstraße) gekommen. Durch eine starke Sturmbö brach ein unmittelbar am Straßenrand stehender Baum ab und fiel direkt vor ein Auto einer 26-Jährigen. Die Frau konnte ihren Seat Ibiza nicht mehr rechtzeitig zum Anhalten bringen und prallte gegen den Baum. Beim Zusammenstoß blieb sie unverletzt. Am Auto entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell