FW-OB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus auf der Grenzstraße

OberhausenOberhausen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 04.57 Uhr wurde der Feuerwehr Oberhausen ein Kellerbrand auf der Grenzstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Brandrauch aus den Kellerfenstern. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits im Vorfeld selbst in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt.

Sofort wurde ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Dabei kam ein so genannte "Mobiler Rauchvorhang" zum Einsatz, der in die Kellertür eingehängt wurde und so die weitere Ausbreitung des Rauches in den Treppenraum reduzierte. Parallel dazu kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum sowie die Wohnungen in dem Gebäude.

Zur Entrauchung und Querbelüftung des Treppenraumes, einzelner verrauchter Wohnungen sowie des Kellers setzte die Feuerwehr einen Hochdrucklüfter ein. Während der Löschmaßnahmen musste die Grenzstraße für ca. 60 Minuten gesperrt werden.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

