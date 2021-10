Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandalarm in Heizraum ausgelöst (20.10.2021)

Unterkirnach (ots)

Zu einem Brandalarm gekommen ist es am Mittwoch gegen 22 Uhr in einem Hotel auf der Straße "Am Wald". Aus einer undichten Zuleitung im Heizraum entwichen Kraftstoffdämpfe, die einen Brandmelder auslösten. Zu einem Brand konnte es dadurch nicht kommen und es entstand kein Sachschaden. Die 20 Helfer der Feuerwehr mussten am Einsatzort nicht eingreifen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell