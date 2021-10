Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer schanzt über Verkehrsinsel (20.10.2021)

Furtwangen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Einmündung der Landesstraße 173 zur Bundesstraße 500. Ein 43-jähriger Volvo-Fahrer fuhr von Neukirch in Richtung Furtwangen. An der Einmündung schanzte er über eine Verkehrsinsel und landete wieder auf der Fahrbahn der B 500. Dabei zerstörte er den linken Vorderreifen an seinem Volvo V 90. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird wegen Trunkenheitsfahrt angezeigt. Wie hoch der Schaden an seinem Auto ist, muss die Polizei noch ermitteln. An der Verkehrsinsel entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell