Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Tiguan entwendet - 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Mariental-Dorf, Kirchstraße

24.06.2021, 23.00 Uhr - 25.06.2021, 04.20 Uhr

Einen grauen VVW Tiguan haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Kirchstraße entwendet und seinen rechtmäßigen Besitzern damit einen Schaden von mindestens 10.000 Euro zugefügt.

Der 10 Jahre alte Wagen stand noch am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr vor dem Wohnhaus der Geschädigten. Am Freitagmorgen gegen 04.20 Uhr war der Wagen verschwunden. Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zum Verschwinden des grauen Tiguans geben können. Zuständig ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell