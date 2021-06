Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Farbschmierereien am Amtsgericht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Straße

24.06.2021, 18.15 Uhr - 25.06.2021, 05.15 Uhr

In der Nacht zum Freitag kam es am Wolfsburger Amtsgericht zu Farbschmierereien. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell