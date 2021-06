Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wake Park und Bowling Center

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

25.06.2021, 00.48 Uhr

Wolfsburg, Allerpark

25.06.2021, 00.54 Uhr

Zu gleich zwei Einbrüchen in Freizeiteinrichtungen kam es am frühen Freitagmorgen im Bereich des Allerparks. Dabei dürfte es zwischen beiden Taten einen unmittelbaren Tatzusammenhang geben.

Betroffen waren der Wake Park um 00. 48 Uhr an der postalischen Adresse Berliner Ring und nur wenige Minuten später, um 00.54 Uhr, das Bowling Center im Allerpark.

In beiden Fällen zerstörten die Täter die Glaseinfassungen der Haupteingangstüren und gelangten durch die entstandenen Öffnungen in das Innere der Gebäude. Die Täter suchen zielgerichtet in und an den Kassen nach Bargeld und verließen Minuten später wieder das Gebäude. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Was die Täter alles entwendet haben und wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hofft darauf, dass Autofahrer, Hundebesitzer oder nächtliche Jogger verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das 2. Fachkommissariat, Rufnummer 05361/4646-0.

Polizei Wolfsburg