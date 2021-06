Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Örtzestraße

23.06.2021, 19.00 Uhr - 24.06.2021, 07.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Grundschule in der Örtzestraße eingebrochen. Hierbei haben sie erheblichen Sachschaden angerichtet, der sich im mindestens vierstelligen Bereich wiederfinden dürfte. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand geschah die Tat zwischen Mittwochabend 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr. Die Täter öffneten mit brachialer Gewalt zunächst die Zugangstüren zum Gebäude. Anschließend betraten sie die Schule und brachen mit zerstörerischer Kraft den Widerstand der Zugänge zum Verwaltungstrakt. Hier betraten und durchsuchten sie verschiedene Schubladen und Schränke und beseitigten Schließvorrichtungen mit roher Gewalt. Bei ihrem Beutezug fielen ihn eine Geldbörse aus einem verschlossenen Fach und noch zu ermittelndes Bargeld in die Hände. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach ihrer Tat beobachtet worden sind und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

