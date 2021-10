Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Autozerkratzer unterwegs (20.10.2021)

Unterkirnach (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein auf der Straße "Eichhaldeweg" geparktes Auto zerkratzt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Der Unbekannte beschädigte beiden hinteren Kotflügel eines geparkten Audi einer 46-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass der Unbekannte einen in unmittelbarer Nähe auf dem Eichhaldeweg geparkten Ford in den letzten Wochen ebenfalls mehrfach beschädigt hatte. Auch hier hatte der Täter mit einem spitzen Gegenstand das Auto zerkratzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatt er zudem an diesem Ford einen Außenspiegel beschädigt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

