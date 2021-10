Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Ausfahren vom Grundstück Auto übersehen (20.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 5.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Wasenstraße verursacht hat. Eine 78-jährige VW Golf Fahrerin fuhr von einem Gebäudeparkplatz auf die Straße und übersah dabei eine 57-Jährige, die mit einem VW New Beetle vorbeifuhr. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

