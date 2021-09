Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchversuch in Brunnen-Apotheke

Bad Nenndorf (ots)

(Gai) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf zu einem versuchten Einbruch in die dortige Brunnen-Apotheke. Unbekannte Täter hatten dort versucht, die Haupteingangstür der Apotheke aufzubrechen. Möglicherweise wurden die Täter gestört, so dass es beim Versuch blieb. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Tel.nr.: 05723/9461-0 in Verbindung setzen.

