Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Porsche überfährt Verkehrsinsel (20.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, den ein Porschefahrer am Mittwochabend gegen 23 Uhr verursacht hat. Ein 42-jähriger fuhr mit einem Porsche Taycan Turbo auf der Straße "Habsburgerring" und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen auf der Insel und verursachte Fremdschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Den weitaus größeren Schaden trug jedoch der Porsche davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell