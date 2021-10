Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Unfall

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zwei Autofahrerinnen sind am Mittwochabend im Gewerbegebiet InKom zusammengestoßen. Sie wurden leicht verletzt, kamen aber aufgrund des heftigen Aufpralls dennoch zur Beobachtung stationär in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 20 Uhr an der Kreuzung der Herrenbühlstraße und Grafenäckerstraße, an der eine 23-Jährige mit ihrem Smart von rechts kam und mit dem Golf einer 21-Jährigen zusammenprallte. Bei beiden Autos entstand Totalschaden. Die Schadensumme beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.

