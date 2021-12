Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (29.-30. November 2021) gewaltsam Zugang zu einer Firma, die sich an der Ecke Industriestraße/Ermgasser Heide befindet. Die Täter versuchten zunächst vergeblich eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich zerstörten sie ein Glaselement einer Tür und gelangten so in das Gebäude. Im Bürotrakt durchsuchten sie Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Die Geldkassette wurde später entleert auf einem Nachbargrundstück wieder aufgefunden. Ihre Beobachtungen zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell