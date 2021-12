Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Container aufgebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (29.11./01.12.2021) knackten Unbekannte die Schlösser von drei Containern auf dem Friedhof in der Ohrser Straße. Die Diebe stahlen unter anderem Benzin und Diesel in zwei Kanistern und eine Kabeltrommel. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell