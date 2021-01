POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.01.2021.

Polizei Salzgitter

Täter hatten versucht, in zwei Garagen örtlich ansässiger Vereine einzudringen.

Lengede, Klein Lafferde, Münstedter Weg, 07.01.2021, 16:00 Uhr-10.01.2021, 10:15 Uhr.

Die Täter hatten versucht, unter massiver Gewaltanwendung in zwei Garagen örtlich ansässiger Vereine zu gelangen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss.

Peine, Röhrse, Brückendamm, 10.01.2021, 22:30 Uhr.

Der alleinbeteiligte 47-jährige Fahrer eines Pkw fuhr von dem "Brückendamm" kommend auf eine Kreuzung ein, um einen dortigen Bahnübergang zu passieren. Hierbei habe der Fahrer offensichtlich einem kreuzenden Reh ausgewichen. Der Mann kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mindestens zwei Bäumen und einem Weidezaun. Es entstand ein Schaden von ca. 11.000 Euro. Überprüfungen ergaben, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe, stellte den Führerschein des Mannes sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten.

Lengede, Vallstedter Weg, 09.01.2021, gegen 03:20 Uhr.

Der Polizei wurde erst später gemeldet, dass es zu einer Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten gekommen war. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass im Bereich des Ausgabeschachtes für Zigaretten und Wechselgeld eine deutliche Verformung erkennbar ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tat mit einem Böller o.ä. verursacht wurde. Den Tätern gelang es jedoch nicht, Bargeld und Zigaretten zu erbeuten. Zeugen konnten bei der Tatausführung zwei Personen erkennen, die nach einem lauten Knall vom Tatort flüchteten. Die Polizei Peine bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05171/9990 zu melden.

Unfallflucht mit erheblicher Beschädigung eines Pkw.

Peine, Stederdorf, Heinrich-Hertz-Straße, Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, 09.01.2021, 12:20-13:10 Uhr.

Der 18-jährige Fahrer eines schwarzen Nissan Juke hatte im Unfallzeitraum seinen Pkw auf dem Großraumparkplatz eines Lebensmittelmarktes abgestellt. Nachdem der Fahrer gegen 13:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, habe er den Schaden festgestellt. Durch den unbekannten Verursacher wurde an der linken Front des Pkw eine erhebliche Beschädigung verursacht. Massive Eindellungen sind am Kotflügel vorn links sowie am Stoßfänger vorn links erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

