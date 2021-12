Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Sängerheim

Obersimten (ots)

Am Dienstag, zwischen 04:00 und 05:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster des Sängerheims in der Sonnenstraße ein und gelangten so in den Innenbereich. Aus einem aufgebrochenen Schrank wurde ein Koffer mit mehreren Headsets und Funkgeräten entwendet. Aus der Kasse wurden 50 Euro entnommen. Mehrere Flaschen hochprozentiger Spirituosen wurden ebenfalls mitgenommen. Auch die Tür des Außenkiosks wurde versucht aufzubrechen, was allerdings misslang. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 5000 Euro liegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

