Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneuter Einbruch in eine Firma in der Schulstraße

Wilgartswiesen (ots)

Erst am 23.11. war in die Firma eingebrochen worden. Wir berichteten: https://s.rlp.de/o1c9X In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen die mutmaßlich gleichen Täter wieder zu. Wieder wurde eine Tür aufgehebelt, so dass die Täter in die Fabrikationshalle eindringen konnten. Kupferplatten in einer Größe von 1,25 x 3,00 Meter, Kupferprofile und -halterungen sowie Fallrohre wurden, wie im ersten Fall, vermutlich mittels Hubwagen zum hinteren Tor transportiert und dort in ein Transportfahrzeug verladen. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

