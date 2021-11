Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.11.2021, 23:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, L 471. SV: Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter Alkoholeinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in den Räumlichkeiten der Polizei ergab einen Atemalkoholgehalt von 0,98 Promille. Dem 36-Jährigen droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. |pizw

