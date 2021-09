Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Drei Fahrer im Rausch

Bei Kontrollen hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrer aus dem Verkehr ziehen müssen.

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr stoppte eine Polizeistreife in Ulm einen Ford in der Stuttgarter Straße. Der Fahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Jetzt erwartet ihn eine Strafanzeige.

Kurz vor 21 Uhr hielt eine Polizeistreife in Giengen einen Opel an. Bei der Kontrolle am Memminger Torplatz wurde schnell deutlich, dass auch hier der Fahrer betrunken war. Dieser 52-Jährige musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben und wird angezeigt. Im Laufe des Verfahrens wird er auch um seinen Führerschein bangen müssen.

Am Mittwoch gegen 2 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Jahnstraße in Göppingen ein BMW auf. Der 42-Jährige am Steuer stand erkennbar unter Rauschgifteinfluss. Ein Test bestätigte auch diesen Verdacht. Damit war für diesen Mann die Fahrt zu Ende. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird angezeigt. Auch bei ihm ist im Rahmen des Verfahrens noch über seinen Führerschein zu entscheiden.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Und sie kontrolliert, das ganze Jahr über, rund um die Uhr. Damit alle sicher ankommen.

