Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - PKW kommt auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, Fahrer flüchtet

Palzem/Schloss Thorn (ots)

Am Dienstag, den 22.09.2020 wird der Polizei gegen 06:50 Uhr ein PKW gemeldet, der zwischen Kreuzweiler und Schloss Thorn auf dem Dach im Graben liege. Nach Zeugenaussagen habe sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt und sich nicht weiter um seinen PKW gekümmert. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 45-jährige Fahrzeugführer schließlich festgestellt und angetroffen werden. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Er hatte seinen Wagen wohl zu schnell im Kurvenbereich geführt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Schaden an seinem PKW wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben werden gebeten, dies unter der Telefonnummer der PI Saarburg, 06581-91550, zu tun.

