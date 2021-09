Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Diebe in der Umkleide

Vier Sportler wurden am Dienstag in Uhingen bestohlen.

Ulm (ots)

Zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr müssen sich die Diebe in die Umkleiden am Haldenbergstadion geschlichen haben. Sie fanden in verschiedenen Jacke vier Autoschlüssel. Auf dem Parkplatz öffneten sie die zugehörigen Fahrzeuge. Darin fanden die Täter Geld und nahmen es mit. Die Schlüssel legten die Diebe anschließend in einer anderen Kabine in eine Tasche.

Die Uhinger Polizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls. Und sie sucht Zeugen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter Dienstagabend auf dem Parkplatz am Heldenbergstadion von Zeugen gesehen wurden. Immerhin müssten sie sich dort längere Zeit aufgehalten und zu den einzelnen Fahrzeugen bewegt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefon-Nr. 07161/93810.

Die Polizei rät: Zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck, Schecks oder größere Geldbeträge gar nicht erst mitnehmen. Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schließfächer oder Garderobenschränke nutzen. Schlüssel dazu am Körper tragen. Verdächtige Personen in Umkleideräumen ansprechen, die Aufsicht darauf hinweisen. Auch Umkleidekabinen abschließen. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de.

