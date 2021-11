Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Grauer Opel Corsa in der Schloßstraße zerkratzt

Pirmasens (ots)

Als der Fahrer des Opel am Sonntag, gegen 10:50 Uhr, nach nur 5 Minuten zu seinem vor dem Anwesen Schloßstraße 39 geparkten Auto zurückkam, musste er feststellen, dass jemand den kurzen Zeitraum genutzt hatte, um sein Auto rundherum zu zerkratzen. Als Sachschaden werden 3000 Euro angenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

