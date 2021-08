Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wieder zwei Fälle von "Shoulder Surfern"- Betrug am Geldautomaten

Pirmasens und Hauenstein (ots)

Am Freitag, gegen 18:25 Uhr, zog eine 62-jährige Frau am Geldautomaten einer Bank am Marktplatz in Hauenstein 100 Euro. Plötzlich sprach sie ein Mann an und behauptete, sie habe 50 Euro im Geldfach vergessen. Sie schob die Karte nochmals ein, brach den Vorgang dann aber ab, weil sie ein "mulmiges Gefühl" hatte. Die Karte blieb angeblich im Automaten. Auf Anraten des Mannes wurde eine zweite Karte eingeführt, der Vorgang aber wieder von der Frau mit dem gleichen Ergebnis abgebrochen. Später musste die Frau feststellen, dass mit den Karten unberechtigt fast 3000 Euro abgebucht worden waren. Der "Ratgeber" wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, ca. 1,85m groß, hager, dunkelhäutig, englisch sprechend, gepflegtes Äußeres, weiße Basecap, weißes und längsgestreiftes Hemd in blau/gelb/rot, beigefarbene Turnschuhe und OP-Maske.

Ebenfalls am Freitag, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich ähnliches in Pirmasens in einer Bank in der Schloßstraße. Opfer war in diesem Fall eine 70-jährige Frau, deren EC-Karte nach dem Ausdrucken von Auszügen "plötzlich verschwunden" war. Ein junger Mann, der sich auffällig in der Nähe aufgehalten hatte, habe noch bei der Suche geholfen. Die Karte blieb verschwunden und im Nachhinein wurden unberechtigt in zwei Vorgängen knapp 1500 Euro abgebucht. Beschreibung des "hilfsbereiten" Mannes: Ca. 1,60m groß, südländischer/arabischer Phänotyp, hager, sprach gebrochen deutsch mit Akzent, trug eine rot-weiße Basecap, einen rot-weißen Schal, eine weiße/helle Jacke und helle, wahrscheinlich kurze Hosen.

Die Polizei bittet nochmals darum, am Geldautomaten oder Auszugsdrucker bei der Eingabe und Bedienung umsichtig zu sein. Niemand hat sich dabei in unmittelbarer Nähe aufzuhalten. Oft wird auch behauptet, es wäre noch ein Geldschein in der Ausgabe gewesen, der manchmal sogar überreicht wird, um denjenigen dazu zu bewegen, nochmals den Automaten "zur Kontrolle" zu bedienen. Nicht ablenken lassen und bei der Eingabe auf Abstand achten! Nicht in Anwesenheit von fremden Personen und schon gar nicht auf deren Aufforderung mit dem Geldbeutel, Bargeld oder EC-Karten hantieren!

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell