Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.11.2021, 18:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bundesautobahn 8. SV: Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von zusammen rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich in der Autobahnabfahrt Zweibrücken-Mitte ereignete. Eine 37-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin, die an der genannten Ausfahrt aus Richtung Saarland kommend die Autobahn verlassen wollte, fuhr auf den Peugeot 807 eines 56-jährigen ortsunkundigen Mannes auf, der sich bereits in der Abfahrt befand, dort aber stark verzögerte, weil er sich nicht sicher war, ob er sich in der richtigen Autobahnabfahrt befindet. Durch den heftigen Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug zog sich die 37-Jährige eine schmerzhafte Prellung des Oberkörpers zu, zudem erlitt sie einen Schock. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden (Ford-Fiesta: 10.000 Euro / Peugeot 807: 15.000 Euro). Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell