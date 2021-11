Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wiederholte Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 26.11.2021, 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr, wurde zum wiederholten Mal ein in der Horebstraße 61 in Pirmasens geparkter, dunkler Opel Mokka auf der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell