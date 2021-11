Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 26.11.2021 in der Zeit von 20:45 bis 21:20 Uhr wurden in der Geschwister-Scholl-Allee an einem grauen Ford Fiesta mit ZW-Kennung beide Kennzeichen samt Kennzeichenhalterung abgerissen. Die Polizei Zweibrücken (Tel.: 06332-9760 o. pizweibrücken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

