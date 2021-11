Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 25.11.2021, gegen 16.20 Uhr, wurde bei einer PKW-Fahrerin während einer Kontrolle in der Gottlieb-Daimler-Str. festgestellt, dass sie unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein Drogenvortest reagierte auf Amphetamin. Weiterhin führte sie eine Kleinmenge Amphetamin mit. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Drogen sichergestellt, eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und eine Strafanzeige erstattet. |pizw

