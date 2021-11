Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau überfährt einen auf der Straße liegenden Metallhaken

Bottenbach (ots)

Am Dienstag, um 16:35 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Mercedes-Benz die Vinninger Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Steinhauser Straße. In Höhe der Hausnummer 4, hielt sie an, nachdem sie einen lauten Knall wahrgenommen hatte. Sie stellte fest, dass sie einen Schachthaken (zum Anheben von Kanaldeckeln) überfahren hatte, wobei, wie sich später herausstellte, die Ölwanne des Mercedes beschädigt wurde. Es ist anzunehmen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Haken aufgrund mangelnder Ladungssicherung verloren hatte. Da die Frau die beschädigte Ölwanne zunächst nicht bemerkte, fuhr sie bis zu ihrer Einfahrt. Erst dort trat erkennbar Öl aus. Da von einem Motorschaden ausgegangen werden muss, dürfte die Schadenshöhe bei circa 10.000 Euro liegen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

