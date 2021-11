Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Gartenhäuser auf dem Naturheil-Gelände beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten unbekannte Täter sechs Gartenhäuser auf dem Gelände des Naturheil-Vereins in der Alten Winzler Straße. In einem Fall wurden diverse Getränke entwendet, weshalb neben Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auch wegen Einbruchdiebstahl ermittelt wird. Die Täter schnitten in der Straße "Am Naturheil" ein Loch in den Maschendrahtzaun. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell