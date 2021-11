Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkaufsstand im FKP-Stadion aufgehebelt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter den Rollladen einer Wurstbude im Innenraum des FKP-Stadions in der Georgia Avenue auf. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

