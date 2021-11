Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Blocksbergstraße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 14:30 und 17:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Blocksbergstraße 33 geparkten Hyundai I10. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW, der zu dicht vorbeifuhr und den Hyundai über die gesamte Seite beschädigte. Rote Lackanhaftungen wurden festgestellt. Der Verursacher befuhr die Blocksbergstraße wurde in Richtung Innenstadt. Schadenshöhe circa 4000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

